Natale fortunato in una ricevitoria di Trani: vinti quasi 70.000 euro

Precisamente sono 68.971,17 euro: e l'argomento di conversazione da ieri nella ricevitoria Sisal Paper Angel's cafè di via Papa Giovanni XXIII è da ieri solo quello: chi avrà giocato la combinazione vincente? Un tranese o qualcuno di passaggio, magari per lavoro?La speranza ovviamente è che la vincita sia andata a una famiglia bisognosa che con questi soldi possa risolvere un po' di problemi; ma a chi non piacerebbe ritrovarsi settantamila euro tutti in un colpo per togliersi un po' di soddisfazioni e realizzare desideri sopiti?Le vincite degli altri ci stimolano i sogni, e subito dopo la notizia le giocate aumentano, perché la fortuna non piove dal nulla ma - si dice - va tentata.Con la fine della schedina della domenica un po' di magia si è persa, è innegabile dirlo, anche perché con le varie possibilità di gioco nelle ricevitorie quella schedina è degenerata - specie con i gratta e vinci - in vere e proprie patologie. Ma queste vincite fanno sempre notizia e almeno speriamo vadano a buon fine: oggi €70000 non sono poi così tanti ma è tutto relativo alla fine, e alla gran parte dei comuni mortali ritrovarseli nel portafoglio sarebbe davvero un bel regalo di Natale.Auguri al vincitore dunque, ricordando però che le vincite significative sono davvero pochissime rispetto alle giocate e la vera fortuna e la capacità di realizzare sogni spesso risiede nel nostro impegno, come diceva Seneca: "La fortuna sta nella talento che incontra l'opportunità".La combinazione vincente, comunque, è stata 30, 49, 61, 62, 79, 87, J.