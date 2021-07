Parco giochi di via Polonia: sporge un cavo di acciaio nelle giostrine per i bambini

Un cavo di acciaio pericolosamente "sfilacciato" nelle giostrine del parco giochi di via Polonia: la segnalazione di un lettore mostra infatti le condizioni in cui si trova una delle strutture in legno, corda e acciaio, dedicata appunto ai più piccoli. Non sembrerebbe trattarsi di un atto vandalico ma evidentemente dell'usura del tempo.Il parco di via Polonia, inaugurato a febbraio del 2017, si estende su un'area di 6105 metri quadrati, delimitata da viale Russia e via Polonia, con zone di verde attrezzato e giochi per bambini. L'opera è stata realizzata grazie ad un finanziamento regionale (progetto integrato di paesaggio "Patto Città-Campagna") nell'ambito del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia. E' evidente che urgono interventi di manutenzione e verifica e messa in sicurezza delle strutture presenti nell'area.