Nasce OminoBu, il gioco virtuale creato dai tranesi Sergio Porcelli e Francesco Samele

Si chiama "OminoBu - The Game", l'app disponibile su Play Store fondata dai giovani tranese Sergio Porcelli e Francesco Samele. Trattasi di un gioco a livelli, dove alcuni personaggi noti del mondo dei fumetti devono saltare da una piattaforma all'altra superando degli ostacoli.«OminoBu è un personaggio inventato e rappresentato in diverse scene/vignette, disegnate da Francesco Samele e postate quotidianamente sulla nostra pagina Instagram» - ci spiega meglio Sergio.«Il progetto OminoBu è cominciato circa quattro anni fa, tra i banchi di scuola. Man mano, col passare del tempo, sempre più gente ha incominciato a seguirci e adesso abbiamo un pubblico in costante crescita che ci ha portati fino, ed oltre, ai 90.000 followers. OminoBu è anche un marchio registrato presso la Camera di Commercio. Oltre al canale Instagram, siamo presenti anche (da poco) su Tik Tok e su Telegram (t.me/OminoBu), dove postiamo i nostri wallpapers in alta definizione.Da qualche mese a questa parte abbiamo poi deciso di sviluppare un nostro gioco, del genere hyper-casual, che oggi è attualmente su Play Store dopo mesi di test e brainstorming. Il gioco si chiama "OminoBu - The Game", già scaricabile su Play Store (più in la anche su App Store). Tra i vari personaggi, ci saranno anche i famosissimi "Intimo Distacco" ed "Il Formighiere", rispettivamente due vignettisti affermati dal seguito, rispettivamente, di 200k e 330k followers. Con il loro consenso, abbiamo inserito i modellini 3D dei loro personaggi all'interno del gioco stesso.L'obiettivo di OminoBu The Game è cercare di saltare su più piattaforme possibili senza cadere, raggiungendo un punteggio che sia più alto possibile. Ovviamente non mancano difficoltà quali piattaforme in movimento, piattaforme trappola o bonus in grado di complicare la permanenza in gara del personaggio.Con il passare del tempo premieremo, tramite merchandise OminoBu e grazie alla classifica incorporata nel gioco, i migliori punteggi e i migliori giocatori. In totale ci sono 25 personaggi da poter sbloccare, completando le rispettive sfide».Clicca qui per scaricare il gioco.