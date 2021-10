Campionato italiano di scacchi, risultati lusinghieri per le formazioni tranesi

Strapotere delle squadre biancazzurre nel gioco dei re. Le due formazioni tranesi impegnate nel campionato italiano a squadre di scacchi dominano i rispettivi gironi conseguendo la promozione alla categoria superiore con un turno di anticipo.In particolare, la squadra impegnata nella serie B (Scagliarini, Tommaselli, Messina, Garofalo e il Maestro Lattanzio), superando nell'ordine: Laboratorio Scacchistico Bari (2,5 - 1,5), Foggia Scacchi (3,5 - 0,5), Triggiano (3 - 1), Salentina (0 - 4), pareggiando, a promozione acquisita, con Barletta SC (2 - 2), si aggiudica il girone B13 del campionato italiano svoltosi a Barletta dal 17 al 19 settembre scorsi e ritorna di forza in A2.Le fa eco la seconda squadra (Vino, Carbonara, Monticelli, Cervino, Pizzi e Maestro Tarascio, famosi e seguitissimi i suoi video didattici reperibili su You tube ed, in genere, sul web), che dominando il girone di Promozione 2, si impone su Cerignola (3-1) Altamura (3-1) Laboratorio Scacchistico Bari (4-0) Molfetta (3-1) e fa sua la promozione in serie C.I lusinghieri risultati testimoniano il valore della scuola di scacchi tranese anche in considerazione dell'alto livello tecnico dei campionati.La popolarità degli scacchi (anche grazie alla fortunata serie televisiva) è notevolmente aumentata ed, in tutta Italia, si giocano tornei con ormai centinaia di partecipanti (a tutto vantaggio degli sponsor e delle strutture turistiche che li organizzano).Il Circolo Scacchi dell'Erba Trani (con sede alla via Imbriani 61 presso Traninostra, pagina Facebook Trani Scacchi), quindi, si conferma come una risorsa per la nostra città a disposizione di quanti già coltivano gli scacchi e di quanti al gioco vogliono avvicinarsi (soprattutto per le nuove e nuovissime leve a cui gli esperti del circolo dedicano corsi di avviamento e perfezionamento).