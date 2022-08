A Trani un torneo di burraco di beneficenza

L'intero ricavato a sostegno della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Domenica 28 agosto, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane de, sezione Trani, organizza un torneo di burraco che si svolgerà presso il lido Colonna a partire dalle 20. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a sostegno dell'organizzazione a tutela degli animali. Per iscrizioni e info contattare i seguenti numeri di telefono: 3475491824/3476089257.