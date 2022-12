L'Acli di Trani organizza una nuova raccolta giocattoli per i bambini dell'Oncoematologia di Bari

Il Circolo Acli San Nicola Pellegrino di Trani e i giovani delle Acli di Trani organizzano: Regala un giocattolo!Raccolta di giocattoli a favore del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari.Coloro che vogliono partecipare alla raccolta possono portare giocattoli presso la sede del Circolo ACLI San Nicola Pellegrino in via Amedeo 231 Trani.No peluche, no giocattoli usati, solo con certificazione CE.La raccolta finale si terrà lunedì 12 dicembre 2022, dalle ore 20:00 in occasione del falò promosso dalla parrocchia San Magno Vescovo e Martire in via G. Di Vagno 1 Trani.Si invita all'evento del 12 dicembre 2022.