Inaugura oggi a Trani il Jambo Park, un grande parco dedicato al gioco e al divertimento

Venerdì 20 dicembre alle ore 18:00, Jambo Park apre ufficialmente le sue porte con una grande festa inaugurale. Animazione, spettacoli dal vivo e tantissime sorprese per una serata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie.Situato in un'area completamente rinnovata di Trani, Jambo Park è un parco dedicato al divertimento, al gioco e all'avventura. Tra attrazioni indoor e outdoor, ogni visita si trasforma in un'esperienza unica e ricca di spensieratezza.• Inizio alle ore 18:00• Animazione con giochi coinvolgenti per tutte le età• Spettacoli dal vivo per intrattenere grandi e piccoli• Tantissime sorprese per rendere indimenticabile questa serata specialeUn parco pensato per accogliere bambini dai 3 ai 12 anni con spazi dedicati:- Playground indoor: divertimento in sicurezza per i più piccoli;- Percorso Ninja: sfide emozionanti per avventurieri sopra i 6 anni;- Trampoline Area: salti e capriole in libertà;- Area outdoor: giochi all'aperto in uno spazio moderno e colorato.Una serata di pura magia per regalare sorrisi, emozioni e tanto divertimento per famiglie e bambini.Indirizzo: Strada Provinciale 130, 76125 Trani (BT)Data e ora: Venerdì 20 dicembre 2024, ore 18:00Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare:Tel: +39 389 01 38 983Email: info@jambopark.itSocial Media: Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere aggiornati su tutte le novità.Jambo Park – Divertimento per bimbi, emozioni per tutta la famiglia!