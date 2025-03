Il mese di marzo porta fortuna alla città di Trani: vinti 40mila euro

Il mese di marzo continua a portare fortuna alla città di Trani, con una nuova fortunata vincita grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 11 marzo, un anonimo giocatore ha centrato un 8 Doppio Oro, portandosi a casa ben 40mila euro. La vincita è stata registrata nella tabaccheria in Corso Alcide De Gasperi.Il 10eLotto continua a regalare emozioni in tutta la regione, con il concorso che, nell'ultimo estratto, ha distribuito premi per un totale di 29,7 milioni di euro. Da inizio 2025, le vincite complessive ammontano a 809,5 milioni di euro, un dato che conferma la grande fortuna di molti giocatori.Non è la prima volta che marzo riserva sorprese per i tranesi. Infatti, esattamente un anno fa, sempre in questo mese, la città festeggiò una vincita di 50mila euro con un "09 Oro".