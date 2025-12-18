Gioco da tavolo
Eventi e cultura

A Trani il gioco da tavolo unisce le culture

Evento inclusivo il 18 dicembre presso la sede del progetto LamPo

Trani - giovedì 18 dicembre 2025 7.55
L'Ambito Territoriale Sociale di Trani e Bisceglie, in collaborazione con la Vivere Insieme Società Cooperativa Sociale, gestore del Progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Accompagnamento all'Autonomia" e l'Associazione Crocevia dei Mondi – La.M.Po. A.P.S., organizza a Trani giovedì 18 dicembre alle ore 18 presso la sede del Progetto LaMPo (via Mario Pagano 80), l'evento Merry Xmas - "Meeple Senza frontiere", una serata dedicata al gioco da tavolo come strumento di inclusione sociale e abbattimento delle barriere.

L'iniziativa rientra nel Progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", finanziato con il PNRR - Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" sub investimento 1.2 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU e nelle attività promosse nell'ambito del progetto Luoghi Comuni Puglia, volto a valorizzare spazi e iniziative di coesione sociale.

Si tratta di un evento aperto ed inclusivo, in grado di accogliere tutti i cittadini offrendo l'opportunità di interagire in un ambiente sereno e stimolante e costituirà l'occasione per l'Ambito di scambiare gli auguri di Natale con i ragazzi e le ragazze del Progetto PNRR insieme alle loro famiglie, nonché per condividere l'esperienza che stanno vivendo.

In un'epoca in cui la distanza sociale può rappresentare una sfida, "Meeple Senza Frontiere" promuove un approccio semplice, ma potente: il gioco. Il meeple, la pedina simbolo del gioco da tavolo, diventa metafora di un individuo che si muove su un piano comune, dove le regole sono uguali per tutti e l'unico linguaggio che conta è quello del divertimento e della collaborazione. Attraverso il gioco, i partecipanti potranno sviluppare nuove relazioni condividendo esperienze, superando pregiudizi e differenze.

Il gioco da tavolo rappresenta, infatti, un'incredibile piattaforma di inclusione. Di fronte a un tabellone, cadono le etichette sociali e tutti siamo semplicemente giocatori, impegnati in un obiettivo comune, questo evento non è solo un momento di svago, ma un concreto esercizio di cittadinanza attiva, essenziale per la nostra comunità.
Durante la serata, saranno messi a disposizione numerosi giochi da tavolo adatti a tutte le età e a diversi livelli di esperienza. Per rendere l'atmosfera ancora più accogliente, sarà offerto un piccolo buffet per ricaricare le energie tra una partita e l'altra.
