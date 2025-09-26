Successo per la 20ª edizione del Torneo Semilampo "Gen. Giuseppe Dell’Erba"

A portare il saluto istituzionale durante l'evento sono intervenuti il consigliere comunale Giuseppe Mastrototaro e l'assessore alla Cultura Lucia De Mari.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i partecipanti e allo staff arbitrale, quest'anno particolarmente numeroso e guidato da Roberto Pulimento, affiancato da Marcantonio Carbonara, Chiara Tondi, e dai tirocinanti arbitri Grazia Corcella, Angela Francavilla e Vincenzo Zaza.

La ventesima edizione si chiude con grande soddisfazione degli organizzatori, confermando ancora una volta Trani come punto di riferimento nel panorama scacchistico regionale.

Domenica 21 settembre si è svolta nel Monastero di Colonna la 20ª edizione del Torneo Semilampo "Gen. Giuseppe Dell'Erba", appuntamento ormai fisso per appassionati e agonisti del gioco degli scacchi.La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 100 giocatori, tra agonisti e amatori, suddivisi nei due tornei previsti: Torneo Open e Torneo Amatoriale.Nel Torneo Amatoriale ha trionfato con un en-plein di 7 vittorie Luigi Filannino. Al secondo posto Felice Sallustio con 6 punti, seguito da uno dei giovani talenti del vivaio tranese, Carlo Muciaccia, che ha chiuso il podio con 5 punti. Carlo è uno dei tanti ragazzi cresciuti nei corsi dell'associazione scacchistica e ha anche partecipato, lo scorso luglio, al Campionato Italiano Giovanile di Terrasini (PA).Nel Torneo Open, come da pronostico, il Maestro Internazionale Nicola Altini ha conquistato il primo posto con 6,5 punti su 7. Secondo classificato il Candidato Maestro Alessandro Granaldi, con 6 punti, mentre al terzo posto si è piazzato il Candidato Maestro Fabio Pellizzieri. Anche quest'anno, il torneo Open si è distinto per l'alto livello tecnico e la partecipazione numerosa.