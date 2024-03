Corsa campestre, alle finali regionali la Baldassarre primeggia

Locorotondo, aria tersa, atmosfera delle grandi occasioni e successi altrettanto nitidi per la scuola Baldassarre nelle finali regionali di corsa campestre, categoria cadetti. Anche stavolta, come nelle passate stagioni, vengono premiati mesi di allenamenti e sacrifici, passione e dedizione, col lavoro dei loro docenti e l'applicazione di ragazzi pronti a farsi valere. Menzione d'obbligo per tre di loro: Margherita Zucaro, prima classificata e campionessa regionale categoria cadette; Domenico Zeno Torello, primo classificato e campione regionale categoria cadetti; Cristina Pignataro, terza classificata in queste finali regionali. La corsa campestre costituisce da anni uno dei fiori all'occhiello della tradizione sportiva della scuola Baldassarre ed intere generazioni di nostri concittadini, ora ormai ex studenti, si sono cimentati con questa specialità sempre molto amata e sinonimo di abnegazione, applicazione, costanza e abitudine al sacrificio. Ancora una volta alla Baldassarre lo sport insegna a vivere e gratifica i ragazzi.