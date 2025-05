Due medaglie per Piero Motolese ai campionati italiani paralimpici

Una carriera lunga 55 anni, iniziata nel 1970 con il tesseramento alla FITET – la Federazione Italiana Tennis Tavolo – nella squadra della città dove è cresciuto, Conversano.Da allora, Piero Motolese non ha mai smesso di inanellare successi, anche dopo un evento drammatico, un terribile incidente automobilistico avvenuto nel 2007, che però non è riuscito a fermarlo. Dopo un lungo periodo di ricoveri, ospedali, riabilitazione, la promessa fatta a se stesso: "Tornerò a giocare": e da quel momento una forza interiore straordinaria l'ha portato a una risalita non facile ma densa di voglia di vivere, mettersi in gioco, dimostrare a sè di poter ricominciare a gareggiare: una risalita nella quale è avvenuto dopo poco tempo il riconoscimento come atleta paralimpico dalla FITET.Nei giorni scorsi, Motolese ha conquistato due nuove medaglie ai Campionati Italiani Paralimpici: un argento e un bronzo rispettivamente in squadra col Casamassima e nel singolare, che vanno ad arricchire un palmarès già straordinario. Oggi continua a stupire e ispirare, dimostrando che lo sport puo costituire davvero uno strumento che cura, guarisce, sana lo spirito oltre che il fisico, senza limiti di etá."A proposito dei tantissimi campionati a squadre disputati, posso vantarmi del fatto di non aver mai subito - come la mia amata, pazza Inter - l'onta di una retrocessione": e mentre stasera tiferá per la sua squadra del cuore, lui resta un campione di amore per la vita e per lo sport , da cui c'è da aspettarsi, a dispetto di un'etá che non dimostra affatto, ancora nuovi successi.Tra i suoi risultati più recenti:- Campione d'Italia a squadre (Serie A1 Paralimpica) nel 2019- Argento nel singolo e bronzo nel doppio ai Campionati Italiani Paralimpici 2024- Bronzo nel singolo classe 9 e argento a squadre (Serie A1) ai Campionati Italiani Paralimpici 2025