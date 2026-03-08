Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Eccellenza, ci siamo: la Soccer Trani campione già domenica prossima se…

Moscelli: “Vogliamo festeggiare, sarà un mese importante…”

Trani - domenica 8 marzo 2026 18.27
Virtus Bisceglie 0-9 Soccer Trani: il risultato parla chiarissimo, con i tranesi che dimenticano nel migliore dei modi la prima sconfitta stagionale contro il Bit Mola, rifilando addirittura nove reti ai biscegliesi, al termine di una partita mai in discussione.

Adesso sono 70 i punti in classifica: sempre 17 lunghezze sul secondo posto occupato dalla Cosmano Foggia, che nel pomeriggio ha sconfitto in rimonta il Lucera, vincendo 1-3. Partita sicuramente sotto la lente d'ingrandimento in casa Trani, ed ecco perché.

La Soccer Trani potrebbe infatti festeggiare la meritata promozione in Eccellenza già domenica prossima: servirà battere la Rinascita Rutiglianese in casa, sperando al contempo di un pareggio/sconfitta della Cosmano contro il Corato. Nel caso in cui i foggiani non avessero vinto contro il Lucera, ai tranesi sarebbe bastata semplicemente una vittoria nel prossimo match.

Al termine della sfida contro la Virtus Bisceglie, è intervenuto mister Moscelli: "Non abbiamo avuto una buona partenza, stavamo capendo come fargli male e come trovare le giuste linee di passaggio. Fatto ciò, è stata una grande prestazione. Atteggiamento da squadra battagliera, dovevamo tornare subito alla vittoria. Questo sarà un mese importante, dobbiamo cercare di chiudere quanto prima il campionato, vogliamo festeggiare."

"Domenica scorsa ci è girata male: tanti errori, il gol subito in fuorigioco, un'espulsione errata. Ci abbiamo messo nel nostro, e ci è andata male. Ieri abbiamo reagito benissimo. Attaccanti? Oltre i loro gol, conta la prestazione di squadra. Loro segnano se tutti si esprimono al meglio. Non c'è stata partita, il risultato parla chiaro."

"Abbiamo un mese importante davanti a noi. Eccellenza, Squinzano e Belgio? Due tappe fondamentali, in Belgio sarà una bella esperienza, ma io mi concentro sulla promozione e sulla Coppa. Come premio, sarebbe bello festeggiare lì…"
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Nessun problema per la Soccer Trani contro la Virtus Bisceglie: al ‘Di Liddo’ termina 0-9 Calcio Nessun problema per la Soccer Trani contro la Virtus Bisceglie: al ‘Di Liddo’ termina 0-9 Eccellenza sempre più vicina per i tranesi
V.Bisceglie-Trani, Moscelli: «Eccellenza quanto prima. Sconfitta? L’abbiamo digerita» V.Bisceglie-Trani, Moscelli: «Eccellenza quanto prima. Sconfitta? L’abbiamo digerita» “Siamo tutti orgogliosi di questi ragazzi. Vogliamo tornare subito alla vittoria”
Cade il Trani, Moscelli: «Dispiace, ma non cancelliamo il percorso. Tifosi? Li ringrazio» Cade il Trani, Moscelli: «Dispiace, ma non cancelliamo il percorso. Tifosi? Li ringrazio» “Qualcosa non ci ha aiutato, il campo ci mette in difficoltà sotto ogni punto di vista”
Prima sconfitta stagionale per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ passa il Bit Mola 0-1 Prima sconfitta stagionale per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ passa il Bit Mola 0-1 Una rete di Houma all’85’ stende i tranesi, che perdono l’imbattibilità
Trani, Moscelli: «Festeggiamenti? Emozionante. Squinzano? Grandi squadre, ma è presto per parlarne» Trani, Moscelli: «Festeggiamenti? Emozionante. Squinzano? Grandi squadre, ma è presto per parlarne» Sul rientro in panchina: “Non vedevo l’ora, star fuori aumenta la sofferenza”
La Soccer Trani vola in finale di Coppa Italia Dilettanti: affronterà lo Squinzano Calcio La Soccer Trani vola in finale di Coppa Italia Dilettanti: affronterà lo Squinzano Al ‘Parisi’ termina 2-2 contro il San Marco: totale 2-4 tra andata e ritorno
San Marco 2-2 Trani, Colella: “Obiettivo solamente rimandato, ormai ci siamo…” San Marco 2-2 Trani, Colella: “Obiettivo solamente rimandato, ormai ci siamo…” “Parapiglia finale? Anche se sono secondi, un pareggio è come una vittoria”
Soccer Trani beffata in pieno recupero: contro il San Marco termina 2-2 Soccer Trani beffata in pieno recupero: contro il San Marco termina 2-2 I tranesi sempre più vicini all'Eccellenza
Grande successo a Trani per la rappresentazione teatrale “Cercando Giustina”
8 marzo 2026 Grande successo a Trani per la rappresentazione teatrale “Cercando Giustina”
Al via a Palazzo Beltrani stasera la rassegna musicale “Un Tè Classico”
8 marzo 2026 Al via a Palazzo Beltrani stasera la rassegna musicale “Un Tè Classico”
La Polizia di Stato della BAT ricorda il Commissario Capo Alfredo Albanese e le vittime del dovere
8 marzo 2026 La Polizia di Stato della BAT ricorda il Commissario Capo Alfredo Albanese e le vittime del dovere
Servizio Civile con OER Trani: un anno di volontariato, solidarietà e crescita
8 marzo 2026 Servizio Civile con OER Trani: un anno di volontariato, solidarietà e crescita
Porta Nova: a Trani incontro pubblico di presentazione della comunità energetica
8 marzo 2026 Porta Nova: a Trani incontro pubblico di presentazione della comunità energetica
Trani 2026, Puglia Popolare scioglie le riserve: sostegno ufficiale a Marco Galiano
8 marzo 2026 Trani 2026, Puglia Popolare scioglie le riserve: sostegno ufficiale a Marco Galiano
Referendum Costituzionale 2026: dibattito pubblico a Trani tra le ragioni del Sì e del No
8 marzo 2026 Referendum Costituzionale 2026: dibattito pubblico a Trani tra le ragioni del Sì e del No
Trani celebra l’8 marzo con il Premio “Forme per le Donne” 2026 a Palazzo Beltrani
8 marzo 2026 Trani celebra l’8 marzo con il Premio “Forme per le Donne” 2026 a Palazzo Beltrani
Nessun problema per la Soccer Trani contro la Virtus Bisceglie: al ‘Di Liddo’ termina 0-9
7 marzo 2026 Nessun problema per la Soccer Trani contro la Virtus Bisceglie: al ‘Di Liddo’ termina 0-9
Oggi incontro pubblico sul referendum: alla Biblioteca Bovio le ragioni del “Sì”
7 marzo 2026 Oggi incontro pubblico sul referendum: alla Biblioteca Bovio le ragioni del “Sì”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.