Eccellenza, ci siamo: la Soccer Trani campione già domenica prossima se…

: il risultato parla chiarissimo, con i tranesi che dimenticano nel migliore dei modi la prima sconfitta stagionale contro il Bit Mola, rifilando addirittura nove reti ai biscegliesi, al termine di una partita mai in discussione.Adesso sono: sempre 17 lunghezze sul secondo posto occupato dalla Cosmano Foggia, che nel pomeriggio ha sconfitto in rimonta il Lucera, vincendo 1-3. Partita sicuramente sotto la lente d'ingrandimento in casa Trani, ed ecco perché.La Soccer Trani potrebbe infatti festeggiare la meritata promozione ingià domenica prossima: servirà, sperando al contempo di un. Nel caso in cui i foggiani non avessero vinto contro il Lucera, ai tranesi sarebbe bastata semplicemente una vittoria nel prossimo match.Al termine della sfida contro la Virtus Bisceglie, è intervenuto mister: "Non abbiamo avuto una buona partenza, stavamo capendo come fargli male e come trovare le giuste linee di passaggio. Fatto ciò, è stata una grande prestazione. Atteggiamento da squadra, dovevamo tornare subito alla vittoria. Questo sarà un mese, dobbiamo cercare di chiudere quanto prima il, vogliamo festeggiare.""Domenica scorsa ci è girata male: tanti errori, il gol subito in fuorigioco, un'espulsione errata. Ci abbiamo messo nel nostro, e ci è andata male. Ieri abbiamo reagito benissimo. Attaccanti? Oltre i loro gol, conta la prestazione di squadra. Loro segnano se tutti si esprimono al meglio. Non c'è stata partita, il risultato parla chiaro.""Abbiamo un mese importante davanti a noi.? Due tappe fondamentali, in Belgio sarà una bella esperienza, ma io mi concentro sulla promozione e sulla Coppa. Come premio, sarebbe bello festeggiare lì…"