Eccellenza, ci siamo: la Soccer Trani campione già domenica prossima se…

Trani - domenica 8 marzo 2026 18.27
Virtus Bisceglie 0-9 Soccer Trani: il risultato parla chiarissimo, con i tranesi che dimenticano nel migliore dei modi la prima sconfitta stagionale contro il Bit Mola, rifilando addirittura nove reti ai biscegliesi, al termine di una partita mai in discussione.
Adesso sono 70 i punti in classifica: sempre 17 lunghezze sul secondo posto occupato dalla Cosmano Foggia, che nel pomeriggio ha sconfitto in rimonta il Lucera, vincendo 1-3. Partita sicuramente sotto la lente d'ingrandimento in casa Trani, ed ecco perché.
La Soccer Trani potrebbe infatti festeggiare la meritata promozione in Eccellenza già domenica prossima: servirà battere la Rinascita Rutiglianese in casa, sperando al contempo di un pareggio/sconfitta della Cosmano contro il Corato. Nel caso in cui i foggiani non avessero vinto contro il Lucera, ai tranesi sarebbe bastata semplicemente una vittoria nel prossimo match.
Al termine della sfida contro la Virtus Bisceglie, è intervenuto mister Moscelli: "Non abbiamo avuto una buona partenza, stavamo capendo come fargli male e come trovare le giuste linee di passaggio. Fatto ciò, è stata una grande prestazione. Atteggiamento da squadra battagliera, dovevamo tornare subito alla vittoria. Questo sarà un mese importante, dobbiamo cercare di chiudere quanto prima il campionato, vogliamo festeggiare."
"Domenica scorsa ci è girata male: tanti errori, il gol subito in fuorigioco, un'espulsione errata. Ci abbiamo messo nel nostro, e ci è andata male. Ieri abbiamo reagito benissimo. Attaccanti? Oltre i loro gol, conta la prestazione di squadra. Loro segnano se tutti si esprimono al meglio. Non c'è stata partita, il risultato parla chiaro."
"Abbiamo un mese importante davanti a noi. Eccellenza, Squinzano e Belgio? Due tappe fondamentali, in Belgio sarà una bella esperienza, ma io mi concentro sulla promozione e sulla Coppa. Come premio, sarebbe bello festeggiare lì…"
