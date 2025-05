Finali Regionali ASI, Trani e Molfetta si contenderanno il titolo Nazionale a Roma il prossimo giugno

Si sono disputate ieri, domenica 25 maggio,, le quali garantivano l'accesso alle. Bene, due compagini tranesi e una molfettese voleranno nella capitale per vivere quest'esperienza, in cui avranno l'arduo onore di rappresentare la Puglia, cercando di portare a casa il titolo. L'evento si terrà presso il Totti Sporting Center.Andiamo per ordine: le finali, giocate presso il Centro Sportivo Casalino, erano organizzate in questo modo:. Nella prima sfida, disputata sul campo a 5, si sono affrontate il Trani (in rappresentanza della BAT) e il Molfetta: vittoria sonora dei tranesi 10-0, risultato valso il pass per le finalissime di Roma. Ci spostiamo adesso sul campo a 7, dove la contesa era sempre tra il Trani - sempre inteso per BAT - e Brindisi: partita ricca di emozioni da una parte e dall'altra, ma hanno ancora una volta alla meglio i tranesi, vittoriosi 5-3.Situazione diversa sul campo a 11, sul quale si sono affrontate ben tre squadre, in un triangolare ricco di tensione e sana rivalità sportiva: Trani (BAT), Taranto e Molfetta le compagini in gioco. La prima sfida tra Taranto e Trani è stata vinta senza troppi problemi dai tarantini (7-0). Il secondo match si è disputato tra Molfetta e Trani: vittoria 3-1 per i molfettesi, che ha portato così all'eliminazione dei tranesi. Di fatto la prossima e ultima sfida tra Taranto e Molfetta ha decretato la vincente del titolo regionale ASI: non basteranno i tempi regolamentari a sancire chi volerà a Roma il prossimo giugno, ma serviranno i calci di rigore: i quaranta minuti di gioco hanno portato la gara sul 2-2, ma ai rigori vince il Molfetta 3-2, battendo dunque i campioni in carica, ovvero il Taranto.Ricapitolando,. Appuntamento al prossimo giugno, nella speranza che le tre squadre pugliesi possano regalarsi e regalarci altre emozioni.