Gabriele Belardi punta all'oro ai Campionati Italiani e Trofeo delle Regioni di Atletica Leggera

Caorle (VE), sabato 5 e domenica 6 ottobre, ospiterà le 21 Rappresentative Regionali in un weekend di festa per l'Atletica Italiana, con oltre 1000 atleti Under16.Il sogno dei giovani atleti (14 e 15 anni), dei loro allenatori e delle loro famiglie, è arrivato: esserci ad una finale nazionale! Aver raggiunto un traguardo sudato ed inseguito, allenamento dopo allenamento, gara dopo gara, in una stagione breve ma intensa e vestire la maglia della propria rappresentativa regionale, è un obiettivo da tutti auspicato.La Puglia parte da un 7° posto maschile ed un 9° femminile del 2023, sempre nella magnifica location di Caorle, con la presenza del nostro tranese Gabriele Belardi (Elite Academy Bari) che già stupì alla sua prima uscita in campo nazionale ed un anno più giovane degli altri atleti, superando, nella disciplina del salto con l'asta, la misura di mt. 4,35 e vestendo la maglia di Campione Italiano 2023.Ora nel 2024, secondo anno nella categoria Under16, Gabriele è pronto a superare se stesso e dimostrare il suo valore, con la giusta concentrazione ed umiltà, dopo una preparazione delicata e di qualità gestita sotto la guida del suo tecnico Lorenzo Giusto, presso il pistino del Pala Assi di Trani e la pista del Campo Cozzoli di Molfetta che lo ha ospitato.Lo ricordiamo a Trani lo scorso 7 settembre, in piazza Plebiscito durante il Galà serale del Salto con l'Asta, dove ha dimostrato le sue qualità di atleta di alto spessore, superando l'asticella a mt. 4,73 e scrivere ancora una volta il Primato italiano di categoria e migliore prestazione mondiale 2024.La sua performance è una delle migliori tra tutti gli atleti e tutte le discipline in pista a Caorle, tanto da avere un'attenzione particolare dalla Direzione Tecnica Nazionale, per un futuro prossimo da atleta professionista.Gabriele, scenderà in pista sabato alle ore 9:30 (diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv) con altri 25 atleti pronti a correre e superare la fatidica asticella cercando ognuno di migliorare se stesso