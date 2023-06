Il cielo è “Blue” sopra lo stadio di Trani per la Partita del Cuore del Liceo Vecchi

Un ultimo giorno di scuola da ricordare per il Liceo scientifico "Vecchi": è stata la lotteria del rigori ad assegnare alla squadra "Blue" il trofeo della "Partita del Cuore", risultando vittoriosa fra le quattro formazioni che sono scese in campo questa mattina in un torneo all'insegna della solidarietà e a scopo benefico pro alluvionati dell'Emilia Romagna, promosso dal Liceo Scientifico V. Vecchi e sostenuto dall'Amministrazione Comunale."Dopo quasi due ore di gioco corretto, tifo, e puro spettacolo – si legge sulle pagine social del Liceo - con il gol decisivo dello studente Lorenzo Garofoli (della 4^C), la squadra Blue capitanata dal prof. Leonardo Trombetta batte la squadra White (Ct. prof.ssa Di Nanni) e porta a casa il titolo di campioni di questa straordinaria partita benefica pro Emilia Romagna, con cui il Liceo vecchi celebra l' Olympic Day e l' Ultimo giorno dell' anno scolastico!"Congratulazioni alla squadra vincitrice, ma anche a tutte le altre (III posto Yellow, IV posto Red) "e grazie per la partecipazione attiva al Sindaco, Amedeo Bottaro, all'assessore Lucia De Mari, l'arbitro Damato, ai professori, al personale Ata e ai Genitori che hanno accettato di scendere in campo a scopo benefico accanto agli straordinari studenti del Liceo Vecchi a cui auguriamo in bocca al lupo per gli scrutini e per gli esami di Stato".