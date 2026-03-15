Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
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Calcio

Il Trani è in Eccellenza: ecco l’epilogo di un campionato meraviglioso!

Decisiva la vittoria contro la Rutiglianese ed il pari della Cosmano

Trani - domenica 15 marzo 2026 17.48
Dopo tre anni, il Trani torna in Eccellenza disintegrando il Girone A di Promozione: i ragazzi di Fabio Moscelli tagliano il traguardo matematico con sei giornate di anticipo, con 73 punti totalizzati e +19 sulla seconda. Decisiva la vittoria contro la Rinascita Rutiglianese e, al contempo, il pareggio del Corato sul campo della Cosmano Foggia, con l'1-1 arrivato al 94'.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 28esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Rinascita Rutiglianese. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-4-1-2 con Straziota tra i pali, in difesa Antonacci, Montrone e Stella. In mediana spazio a Turitto e Gernone, sulle corsie Prekducaj e Rizzi. Sulla trequarti Colombo, alle spalle del tandem Manzari-Morra.

Parte forte il Trani, con il tentativo di Morra in rovesciata che non va a buon fine. Al 10' i tranesi passano in vantaggio: Manzari, innescato benissimo in area di rigore, si gira e trafigge Pellegrini con un destro angolato: 1-0. Al 19' tentativo dalla distanza della Rutiglianese con Amato, mancino distante dai pali di Straziota. I biancazzurri sono in totale controllo del gioco, con gli ospiti che faticano a recuperare la sfera. Al 44' la Soccer Trani sfiora il raddoppio: conclusione ravvicinata di Prekducaj, provvidenziale il salvataggio sulla linea del difensore avversario. Si va al riposo sull'1-0. Da Foggia arrivano ottime notizie, con il Corato che ha trovato la rete dell'1-1 finale in pieno recupero. Così il Trani sarebbe in Eccellenza.

Al 48' punizione insidiosa di Turitto, respinge Pellegrini in corner. Sessanta secondi più tardi secondo salvataggio sulla linea di giornata, questa volta ai danni di Rizzi. Al 52' è Morra a divorarsi il raddoppio, con un colpo di testa impreciso. Al 65' ancora Turitto su calcio piazzato, conclusione debole. Al 72' Colombo tenta il destro a giro, respinto. Due minuti più tardi, ecco il meritato raddoppio: Chiumarulo, a pochissimi passi dalla porta, non può sbagliare: 2-0. Successivamente i tranesi sfiorano tre volte il tris, ma la Rutiglianese si salva incredibilmente. All'81' Becerri firma il 3-0 che chiude i giochi. Termina così, la Soccer Trani è in Eccellenza!
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