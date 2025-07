Ivan Musicco pronto per i Campionati Italiani U20

Archiviata la Categoria Under 18 con l'Oro di Gabriele Belardi della scorsa settimana a Rieti, si apre un altro weekend importante per il salto con l'asta tranese. A, venerdì 4 luglio, scende in pista ai Campionati italiani Under 20,dell'Elite Academy Bari allenato dal papà Raffaele. Si presenta con un MT. 4,70 di Personal Best ed un settimo posto in graduatoria, su 19 atleti provenienti da tutta la Penisola e unico del Sud Italia. Dopo le ultime performance e i buoni allenamenti, si spera di fare meglio e, chissà, puntare a posizioni importanti che sicuramente gli spettano. La Scuola di Salto con l'asta tranese è ormai fiore all'occhiello di questa disciplina così difficile, ma bella nell'ammirarla per la sua articolata tecnica motoria.