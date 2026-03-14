La Juniores della Soccer Trani si laurea Campione Regionale: che orgoglio!

Che stagione per la: con l'Eccellenza oramai alle porte, e con una doppia finale di Coppa contro lo Squinzano da disputare, arriva il primo trofeo ufficiale: lasi è infatti laureata, nel pomeriggio di sabato,, al termine di un campionato avvincente.Il duello tra Bisceglie e Soccer Trani ha finalmente raggiunto il suo epilogo: sono infatti i ragazzi di mister Mimmo Lomonte a trionfare, grazie al successo odierno esterno contro il Real Siti, sconfitto 2-5. Al contempo, altrettanto decisiva la sconfitta del Bisceglie nel derby contro l'Unione, vittoriosa 4-3. Quest'ultimo risultato ha permesso ai tranesi di spuntarla all'ultima giornata, chiudendo il campionato a 54 punti in classifica, tre in più dai biscegliesi.Prima che si disputassero le due partite infatti, le due squadre erano entrambe primissime a quota 51 e dunque, in caso di risultato analogo sui rispettivi campi, si sarebbe disputato un clamoroso scontro diretto per decretare la società vincente, ma così non sarà, per fortuna della Soccer Trani, che prosegue la propria annata da favola. Adesso, i giovani biancazzurri prenderanno parte allache avrà inizio la prossima settimana.Quanto alla prima squadra, ricordiamo che domani, domenica 15 marzo, la Soccer Trani potrebbe festeggiare l'attesissima promozione in, a patto di battere la Rutiglianese e, contemporaneamente, sperare in un passo falso della Cosmano Foggia contro il Corato. In caso contrario, i festeggiamenti saranno solamente rimandati.