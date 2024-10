La Polisportiva Trani si è presentata alla città con una grande festa

Una grande festa, totale, che ha richiamato in piazza Sant'Agostino a Trani tantissima gente, tifosi e sportivi, per la presentazione ufficiale della Polisportiva Trani 2006 recentemente rilevata dal presidente Paolo Abruzzese.In poco più di un mese la nuova dirigenza ha ripristinato l'intero settore giovanile, allievi, giovanissimi e scuola calcio e si è iscritta al campionato di terza categoria che parte domenica 3 novembre, in modo tale aprogramma Trinitapoli-Polisportiva Trani ore 14.30.Una grande festa per presentare il nuovo corso della Polisportiva Trani 2006 che sarà affiancata per la 1^ squadra da "Matarrese ristorazione automatica" e per il settore giovanile da GS Inerti".In piazza si è parlato anche di prevenzione con la LILT, la lega italiana per la lotta contro il tumore al ad intervenire è stata la fiduciaria di Trani Maria Mazzilli. Presentate anche le divise ufficiali e l'intero staff della società biancazzurra.Riflettori puntati sulla 1^ squadra e sulla rosa dei calciatori, pronti tutti insieme a sposare il progetto della società. Compagine guidata da mister Donato Terrevoli, ex calciatore della Polisportiva Trani proprio con il presidente Paolo Abruzzese.Durante la serata è stato distribuito anche il giornalino bianco azzurro realizzato dal fotografo ufficiale della società Sergio Porcelli.Un grazie particolare vorrei rivolgerlo agli sponsor e al Saint Augustine per la collaborazione e soprattutto all'amministrazione comunale, all'assessore allo sport, Leo Amoruso, che ha portato i saluti anche del sindaco Bottaro", ha detto il presidente Abruzzese. "Solo tutti insieme, indipendentemente dalle singole società e disciplina, lo sport locale può crescere e portare sempre più in alto il nome di Trani. Parola d'ordine: vincere! Forza Trani".