La Soccer la vince di carattere: rimonta e vittoria per 2-1 contro il Canusium

Al 'San Sabino' di Canosa la Soccer trova una vittoria al dir poco fondamentale, soprattutto per la classifica visto il pareggio del Palese. Il match finisce 1-2 con i dragoni che salgono al quarto posto a meno quattro dal secondo. Al gol iniziale degli avversari rispondono il solito Pugliese e Rizzi.Il match inizia con un'occasione per i dragoni: al 3' minuto capitan Precchiazzi ha una buona opportunità, servito da Pugliese. Lo stesso numero 9, protagonista prima in negativo e poi in positivo del primo tempo, al 15' prova una gran conclusione che va vicina all'incrocio dei pali. Qualche minuto più tardi arriva la svolta della prima frazione: al 21' rigore per laSoccer guadagnato da Pugliese, abile a dribblare un difensore che lo stende ma il numero uno avversario con una grandissima parata neutralizza il penalty sempre di Pugliese. Il risultato rimane sullo 0-0. Al 25' arriva il vantaggio dei padroni di casa: palla al limite del fuorigioco per l'esterno rossoblu che crossa in mezzo, Cepele la spedisce incolpevolmente nella sua rete per il più classico degli autogol. 1-0 Canosa. Al 44' la Soccer pareggia subito con un'azione solitaria di Amoruso, la palla finisce su Martinelli che con una palla illuminante trova Pugliese sulla soglia del fuorigioco, questa volta il numero 9 non sbaglia e realizza il 17esimo gol in campionato. Qualche minuto più tardi Martinelli prova una conclusione dalla distanza che non va molto lontana dal palo. Sarà l'ultima emozione del primo tempo che termina sul risultato di 1-1. La seconda frazione si apre con una punizione di Martinelli che finisce di poco sopra la porta avversaria. Al 18' la Soccer completa la rimonta e fa scoppiare di gioia il pubblico tranese: da rimessa laterale di Muciaccia, subentrato da poco, la palla arriva precisa sui piedi di Rizzi sul secondo palo e, da distanza ravvicinata, trova il vantaggio tranese e il secondo gol consecutivo dopo quello nel derby. Al 28' occasione clamorosa per la Soccer per calare il tris: in contropiede Martinelli serve Terrone che manca all'appuntamento per questione di centimetri e non riesce a trovare la prima gioia stagionale.La partita continua con la Soccer in gestione e gli avversari che provano a crearsi qualche opportunità per pareggiarla ma senza riuscirci. La Soccer vince una partita importantissima, dimostrando ancora una volta grande carattere e balzando al quarto posto in classifica.foto a cura di Maria Prudenza Nugnes