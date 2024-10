La Soccer Trani accede ai quarti di finale di Coppa: battuto 0-2 il Virtus Bisceglie

': decisive le rete di Grillo e Piombarolo. Grande prestazione dei tranesi che passano meritatamente il turno. All'andata finì 3-3, dunque 5-3 con il match di oggi.Al 'Di Liddo' di Bisceglie va in scena il match valido per il ritorno del secondo turno di Coppa tra Virtus Bisceglie e Soccer Trani. Ampio turnover per mieter Mascia che schiera un 4-3-3 con Magnifico tra i pali, Milzini, Elia, Grillo e Forgione in difesa. In mediana agiscono Prudente, De Cillis e Piazzolla. Davanti spazio a Dragonetti, De Giglio e Jeladze.Al 6' ci provano i padroni di casa, che hanno decisamente iniziato meglio il match, ma Magnifico riesce a bloccare il tiro avversario. Al 13' prova il mancino De Giglio, tiro troppo debole. Un minuto più tardi lo stesso numero 9 colpisce in pieno l'incrocio dei pali, su sviluppi da calcio d'angolo. Al 25' tentativo dalla distanza del Virtus Bisceglie, traiettoria troppo alta.Al 42' grande uscita in presa alta di Magnifico. La prima frazione termina sullo 0-1 per la Soccer.Il Virtus Bisceglie sembra essere uscito dallo spogliatoio con un piglio diverso e va vicinissimo al gol del pareggio al 53'. Due minuti più tardi, la Soccer rischia di raddoppiare, ottima discesa sulla fascia di Forgione, ma il suo cross è leggermente impreciso. Al 60' la Soccer sfiora ancora il la rete del due a zero, difesa inesistente del Virtus su una ripartenza dei tranesi, De Giglio si immola verso la porta, ma la sua conclusione termina ancora sulla traversa. Due minuti più tardi Prudente sfiora l'eurogol da calcio d'angolo.Al 72' succede di tutto: ripartenza dei tranesi con Forgione che con un lancio lungo trova lo scatto fenomenale di Dragonetti che però davanti alla porta non è freddo, sulla ribattuta arriva Piombarolo ma è perfetto l'intervento difensivo del Virtus Bisceglie che vieta il tris tranese. La Soccer gestirà fino al triplice fischio: Virtus Bisceglie 0-2 Soccer Trani.