La Soccer Trani affronta la vice-capolista Mola per rimanere ancorata alla zona playoff

La Soccer Trani ha un bisogno disperato di ritrovare la vittoria, per rimanere ancorata al treno dei playoff:, che occupa meritatamente la seconda posizione in classifica con 28 punti, dieci in più rispetto ai tranesi, fermi a 18 al nono posto., più precisamente dl 3 novembre, giornata in cui i dragoni vinsero contro la Cosmano, nel match che segnò di fatto l'ultima gara disputata fuori Trani. Da allora due sconfitte con Palese e Real siti, ed un pari con il Lucera.Non è stata una settimana semplice nell'ambiente Soccer: ricordiamo infatti che domenica scorsa, al termine della sconfitta contro il Real Siti, erano state comunicate le dimissioni del tecnico Fabrizio Mascia ma, il martedì seguente, le stesse erano state revocate; dunque il mister siederà regolarmente in panchina, al suo fianco il vice Giangaspero.Mascia dovrà fare a meno di Campanella, squalificato per ben 6 giornate, in seguito all'espulsione rimediata la scorsa domenica, ma è plausibile pensare che la dirigenza tranese presenterà ricorso, quantomeno per accorciare la sentenza del giudice sportivo.