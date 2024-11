La Soccer Trani cade malamente a Palese: al ‘Lovero’ termina 3-0

: al 'Lovero' i padroni di casa vincono ma soprattutto meritano la vittoria. Con questa brutta sconfitta, i tranesi scendono al sesto posto in classifica, a pari punti con il Lucera. La vetta si allontana nuovamente, adesso dista 10 punti.Dopo un buon avvio della Soccer, sono i padroni di casa ad avere la prima occasione pericolosa, bravo Pinnelli a respingere in corner. Gara molto frizzante, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Metà primo tempo sul cronometro, il Palese fa la partita, con i tranesi che ripartono quando possono. Al 26' opportunità da corner per i dragoni, Riondino non inquadra la porta.. I tranesi non riescono a creare occasioni da gol, il primo tempo termina con il vantaggio del Palese.. È dominio del Palese, i tranesi non riescono ad imporre il proprio gioco e rischiano di subire il gol del tre a zero in molteplici situazioni. Accenno di reazione della Soccer al 70' con Jeladze prima, e Forgione dopo. Cinque minuti più tardi ancora il georgiano su punizione, miracolo del portiere avversario.Al 93' Jeladze, il migliore in campo per distacco nelle file dei tranesi, sfiora il paloI padroni di casa gestiranno sino al fischio finale: Virtus Palese batte Soccer Trani 3-0.