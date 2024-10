La Soccer Trani non va oltre il pareggio contro il Troia: al Comunale Dachille termina 0-0

, terzultima forza del campionato. I tranesi in dieci uomini per tutto il secondo tempo causa espulsione per doppia ammonizione di Tedone. I dragoni con questo risultato scivolano al quarto posto in classifica, in attesa degli altri match del pomeriggio. Secondo risultato non positivo per i tranesi che non rimediano alla sconfitta di domenica scorsa contro la capolista Audace Barletta.La Soccer Trani scende in campo per l'ottava giornata di campionato, in cui sfida il Troia. Mister Mascia si affida ad un 4-3-3 con Pinnelli tra i pali, Tedone, Amoruso, Riondino e Forgione in difesa. Il trio di centrocampo è composto da Beroshvili, Dell'Oglio e Prudente mentre in avanti spazio al tridente Dragonetti, Terrone e Piombarolo.Avvio sprint della Soccer che dopo soli due minuti sfiora il gol del vantaggio, decisivo l'intervento sulla linea del difensore avversario che anticipa Terrone. Al 5' ci prova Prudente, conclusione troppo alta. Un quarto d'ora più tardi il Troia si affaccia pericolosamente dalle parti di Pinnelli, rischio per i tranesi. Al 26' conclusione insidiosa di Dragonetti, bloccata con cura da Musacco. Cinque minuti più tardi la Soccer rischia di passare il vantaggio con Beroshvili che prima recupera un attimo pallone in zona alta, salta un uomo, ma il suo mancino non inquadra la porta. Al 38' i tranesi sfiorano nuovamente la rete dell'uno a zero: solita rimessa laterale lunghissima di Riondino, la palla finisce sulla testa di Dragonetti che però spedisce alto sopra la traversa. La prima frazione termina 0-0.Dopo soli quaranta secondi dalla ripresa, la Soccer termina in dieci uomini: doppia ammonizione per Pasquale Tedone. Al 56' i tranesi recriminano un calcio di rigore per fallo su Terrone, ma l'arbitro comanda fallo in attacco. Al 65' il neo entrato De Giglio avrebbe l'occasione di portare avanti i suoi, ma la sua conclusione è troppo debole. Cinque minuti più tardi ci provano i padroni di casa, bravo Pinnelli a respingere in corner. All'83' i tranesi guadagnano una pericolosa punizione dal limite dell'area, ma la battuta di De Giglio becca in pieno la barriera. Al 93' clamorosa traversa del Troia da zona impossibile, sul rovesciamento di fronte la Soccer spreca malamente. I tranesi ci proveranno fino all'ultimo, ma non riescono a sbloccare la partita: Troia 0-0 Soccer Trani.