La Soccer Trani ospita il Capurso, Pasquadibisceglie: “Playoff? Lotteremo per raggiungerli”

Si torna in campo per la 18esima giornata del campionato di Promozione:, attualmente undicesimo in classifica, a quota 21 punti. I tranesi sono due gradini più in alto, con la zona play-out distante tre punti, e quella play-off ben dieci lunghezze. Il match del 'Lapi' sarà un crocevia importante per i tranesi, sia per dare continuità al match di domenica scorsa contro il Santeramo, sia per dimenticare i quarantacinque minuti di Bitritto, da cui gli uomini di Giangaspero sono usciti sconfitti.Calendario alla mano, la Soccer Trani affronterà da domenica e per le prossime quattro partite, avversari pienamente alla portata, tra cui lo stesso Capurso, San Severo, Borgorosso Molfetta e Virtus Bisceglie: cosa hanno in comune queste quattro avversarie? Lottano tutte per la zona retrocessione, e dunque sarebbe lecito aspettarsi un filotto di risultati consecutivi, per mantenere viva la speranza play-off, per quanto possibile.Alla vigilia del match tra Soccer Trani e Capurso, è intervenuto in conferenza mister Checco Giangaspero. "Quella col Bitritto è stata una partita anomala - commenta il mister - abbiamo creato molte occasioni, ma siamo stati puniti da un gol fortunoso. La prestazione c'è stata, e credo che sui novanta minuti sarebbe andata diversamente.In conferenza è intervenuto anche il direttore Pasquadibisceglie: "La piazza ha bisogno di vedere qualche risultato, se penso ai 1500 spettatori col Lucera e a quelli di domenica scorsa, è evidente che ci sia qualcosa che non va.