La Soccer Trani ospita la Cosmano per trovare risposte, e intanto annuncia due addii

scende in campo per la nona giornata del campionato di Promozione:, undicesima ad undici punti in classifica. Il match si disputerà domenica alle 19:30, al 'Poli' di Molfetta. In questo momento, i tranesi sono sesti, a quota quattordici, con la vetta ormai irraggiungibile distante dieci punti e, il secondo posto, occupato dal Mola, distante cinque lunghezze.che sta vivendo non il miglior momento a causa di alcuni risultati deludenti, specialmente il pareggio contro il Troia dello scorso weekend. Inoltre, la società ha scelto il pugno duro nei confronti di alcuni giocatori:due dei molti acquisti fatti in estate per rafforzare la rosaMister Mascia è intervenuto in conferenza stampa, commentando sul periodo difficile che sta vivendo la squadra:Io personalmente sono tranquillo, credo nel mio lavoro. Darò tutto per questa società.Parola anche al club manager Sante Scaringi: "L'obiettivo dichiarato a inizio stagione non cambia, noi vogliamo essere competitivi, provando a raggiungere le posizioni di vertice, perché Trani merita altro, abbiamo la responsabilità di giocarcela fino alla fine.