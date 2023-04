La Vigor Trani non si presenta a Stornara per l'ultima giornata del girone A di Eccellenza

Brutto epilogo di stagione per la Vigor Trani. Il club del presidente Mauro Lanza, senza punti all'attivo in 25 partite di campionato, ha deciso di non presentarsi a Stornara per l'ultima giornata del girone A di Eccellenza pugliese. Scontata la vittoria a tavolino per 3-0 del Real Siti.