Lavinia Group main sponsor dell'Adriatica Trani

Adriatica Trani e Lavinia Group proseguono il loro connubio anche per la stagione 2021/2022 del campionato di serie B2. Per il terzo anno consecutivo la prestigiosa realtà imprenditoriale sarà al fianco della squadra biancazzurra, impegnata, da ottobre, sui campi del quarto torneo nazionale di pallavolo femminile.Lavinia Group gestisce Donna Lavinia, sala ricevimenti nata nel 1993, e la più moderna Lavinia Bianchi. L'azienda, nata da un'idea del Ceo Giuseppe Pastore, si delinea come una solida partner per l'organizzazione di ogni "banqueting events" in Puglia. Una tradizione di famiglia portata avanti da Titti Pastore che, assieme al fratello Francesco, prosegue nella gestione della struttura.«Il legame tra un'azienda ed il suo territorio è sempre forte e indissolubile. Questa è una frase che nostro padre amava ripetere. In quest'ottica abbiamo deciso di proseguire la nostra collaborazione con l'Adriatica Trani» le parole di Titti Pastore. «Legare il nostro nome ad una realtà sportiva così impegnata nel nostro territorio, a tutti i livelli, dai bambini ai professionisti, dà un senso al nostro essere impresa per il sociale. L'augurio che facciamo a tutti noi, dopo un periodo così buio e difficile, è che lo sport possa rappresentare un momento di rinascita e socializzazione» ha poi concluso.