Lavinia Group Volley Trani: domenica al “Ferrante” la sfida contro VolleyUp & Eulogic Acquaviva

La Lavinia Group Volley Trani è pronta a tornare in campo per un nuovo appuntamento di campionato, con l'obiettivo di dare continuità al percorso costruito finora nella Serie C femminile.Domenica 18 gennaio, alle ore 18:00, le bianco-blu affronteranno VolleyUp & Eulogic Acquaviva al Tensostatico "Ferrante" di Trani.La squadra di coach Mazzola arriva a questo match forte di una prima parte di stagione solida e costante, costruita su equilibrio, attenzione e identità di gioco. Il campionato resta però altamente competitivo e ogni gara rappresenta un passaggio delicato da affrontare con il massimo livello di concentrazione.VolleyUp & Eulogic Acquaviva è una formazione giovane e imprevedibile, capace di alternare ritmo e intensità e di creare difficoltà grazie all'entusiasmo e alla spinta dei propri effettivi. Per la Lavinia Group sarà quindi fondamentale mantenere ordine, lucidità e continuità nelle fasi di gioco, senza concedere spazio alle iniziative avversarie.«Affronteremo una squadra che gioca con energia e senza timori – sottolinea lo staff tecnico – servirà grande attenzione fin dai primi scambi, oltre alla capacità di gestire i momenti chiave».Giocando davanti al proprio pubblico, la Lavinia Group Volley Trani si aspetta un Tensostatico "Ferrante" caldo e partecipe, pronto a sostenere la squadra dal primo all'ultimo punto e a dare quella spinta in più in una gara che richiederà carattere e determinazione.