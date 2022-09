Le ragazze dell'Apulia Trani e l'allenamento al mare: come un quadro di Monet

Una corsa di squadra, tutte protese verso il mare dipinto da un tramonto velato dalle nubi ma forse per questo ancora più affascinante e suggestivo: le ragazze della "Primavera ,nel video pubblicato sulle pagine social sembrano richiamare davvero un quadro impressionista in ogni sequenza. Sarà per quel tenersi per mano correndo verso il mare, sarà per la divisa dell'allenamento che vista da lontano sulla spiaggia assomiglia un po' a quei costumi castigati nel secolo dell'inizio del secolo scorso, sarà per quella barca che attende un filo di vento per dispiegare le vele e racconta di un silenzio rotto da risate, schizzi, gioiosità, ma davvero Monet, o magari il nostro De Nittis, ne sarebbero stati ispirati."Che sfortuna vivere in una città di mare :e così oggi è toccato alle ragazze della Primavera di sacrificarsi!" è l'ironico e gioioso commento sia sul profilo Instagram che sulla pagina facebook della squadra: e già, diciamolo pure, che non è proprio da tutti poter chiudere un allenamento con un bel tuffo al mare, oltretutto un mare che sul litorale è incorniciato da un monastero di un millennio fa, da un rinato trabucco che profuma di storia e tradizione , e più in là, persino da una scogliera dove nidifica un magnifico pennuto colorato e impressero le impronte giganteschi dinosauri.E tra tante denunce, malcontenti, carenze, sicuramente tanto da migliorare, val bene anche lisciarsi un po' le penne e ripeterselo, magari anche per collaborare un po' tutti a mantenere trani il gioiello che è, anche solo evitando di buttare in spiaggia una cicca di sigaretta, che non è molto lontano dall'abbandonare lastre di eternit,(ognuno nel bene e nel male agisce come sa e può) :che Trani è una magnifica città .Ed è davvero una fortuna per tantissimi aspetti potervi vivere, compreso il bagno ristoratore dopo un'attività fisica come nel caso delle ragazze della primavera della Apulia Trani, delle quali si potrebbe dire "bellezze e talento al bagno".Ma anche una breve pausa dal lavoro, come già sta capitando in questo settembre che dalle nostre parti regala davvero un mare invidiabile.