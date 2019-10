Lega Navale Trani, per la prima volta in Puglia il campionato di drifting

Per la prima volta la Puglia ospita il campionato italiano di drifting per società. La manifestazione, giunta all'ottava edizione, sarà ospitata dalla sezione di Trani della Lega navale. Promotori ed esecutori dell'evento i componenti del gruppo sportivo Fipsas della sezione con l'ausilio ed il supporto dei pescatori dilettanti della sezione tranese.Sono 30 gli equipaggi che giovedì raggiungeranno la città di Trani da tutta Italia per aggiudicarsi l'ambito trofeo. Alle 19.30 in sezione si svolgerà il consueto briefing, prologo di una serata conviviale riservata agli ospiti che avrà come protagonisti alcune eccellenze del territorio, dal vino della cantina Schinosa ai prodotti caseari del Caseificio Asseliti. Ad accogliere i partecipanti, gli studenti dell'Istituto alberghiero di Trani che si cimenteranno anche nella preparazione di una panzerottata di benvenuto.Da venerdì si farà sul serio con la gara di pesca sportiva, in stile "catch & release". Due le prove previste, alle 6.30 di venerdì e sabato. Domenica è la giornata stabilita per l'eventuale recupero delle prove, la cui durata è fissata in 7 ore giornaliere su un campo di gara che va da Trani a Molfetta. Iscritti al campionato i più blasonati equipaggi della disciplina, compresi i campioni uscenti (i veneziani della Asd Birillo Scuba Fishing) ed i plurititolati dell'Asd Albarella Angler's Club (3 volte a segno nelle prime 3 edizioni). Il circolo locale si misurerà con 3 equipaggi: My Daddy (skipper Pierpaolo Pennetti), X Me (skipper Luigi Piracci) e Big Fish (skipper Orazio Scamarcio). La Puglia in 8 campionati ha raggiunto il podio solo nel 2017 (secondo posto della Lega Navale di Mola). Uno stimolo in più per l'agguerrita batteria pugliese.