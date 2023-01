Lutto nel calcio tranese, muore Mister Giannattasio

E' venuto a mancare un altro pezzo dello sport locale: nelle scorse ore, infatti, è deceduto Mister Diego Giannattasio.L'allenatore è stato un simbolo della Polisportiva Trani, accompagnata in panchina nei fasti degli anni '90. In particolare il suo incarico come allenatore nella società biancazzurra durò dall'1 luglio del 1990 fino al giugno del '91.