Nasce il Trani A.S.D., la nuova società calcistica partirà dalla terza categoria

Nel panorama calcistico tranese, si affaccia una nuova realtà sportiva. A partecipare al campionato di terza categoria, stagione 2022/2023 ci sarà anche il TRANI A.S.D.Già composto e al lavoro lo staff dirigenziale e tecnico della squadra, formata da:Presidente - Annibale "Nino" Scaringi;Dirigente - Christian Scaringi;Alleatore - Oliver ScaringiNello staff anche Salvatore Di Renzo, figura storica del calcio tranese.Obiettivo: restituire il calcio ai giovani tranesiCaratteristica è stata la scelta del logo. Visto e considerato che la nuova società nascente sarà ospitata dal centro sportivo Pontelama.La presenza di una Volpe nel logo principale che contraddistinguerà la squadra per tutta la stagione sportiva, và ricercata nella storia passata del calcio tranese.Bisogna tornare indietro di quasi 60 anni per vedere la presenza di una Volpe accanto alla città di Trani.Era la metà degli anni 60 e il Trani era nel suo periodo magico, culminato con la promozione in serie B."La scelta della Volpe, dichiara il presidente, deriva dal fatto che tutti gli imprenditori che finanziavano la società di allora, erano proprietari delle cave che esistevano in zona Pontelama, che spesso erano tane di Volpi grazie alle loro cavità. A quell'epoca la Volpe veniva vista come simbolo di Astuzia e di Fortuna e sopratutto di buon auspicio lavorativo,tutt'oggi una volpe in tarda serata o primo pomeriggio viene avvistata saltuariamente nelle zone adiacenti al centro sportivo Pontelama."Da qui è nata l'idea della Volpe da inserire nel logo della nuova squadra di Trani, sperando che possa portare fortuna e buon auspicio a questa nuova squadra.A breve la presentazione ufficiale della squadra.