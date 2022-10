Nuova Spinazzola-Città di Trani, 1-0: i biancoazzurri ancora poco incisivi al momento giusto

Il Città di Trani costruisce un ottimo gioco ma concretizza poco. All' ''Alen Fasciano'' di Spinazzola i biancoazzurri lasciano altri tre punti importanti in una partita divertente, combattuta ma, per altri versi, sfortunata. Durante la prima ripresa il Trani ha fatto quello che sa fare meglio. Palla a terra, fraseggio veloce e corto a innescare gli attaccanti. Purtroppo però, intorno alla mezz'ora di gioco, Crisantemo ha sbagliato il rinvio e ha regalato palla all'attaccante che, senza fare complimenti, ha bruciato difesa e portiere tranesi. I biancoazzurri dunque si sono buttati in avanti e hanno provato a pareggiare i conti: l'occasione più ghiotta l'ha avuta Falotico che non ha inquadrato perfettamente la porta, scagliando la sfera sul palo.



Nella ripresa continua il pressing alto della squadra ospite, ma anche la squadra di casa è entrata in campo con un piglio diverso. Lo Spinazzola ha iniziato, infatti, a combattere su ogni pallone con maggiore determinazione, riuscendo a interrompere buona parte delle sortite offensive dei Tranesi. In alcune occasioni addirittura rischiando di segnare la seconda rete. Fortunatamente Crisantemo è stato graziato dalla traversa. Anche i biancoazzurri, intorno al decimo minuto della ripresa, hanno colpito un altro legno ma, proprio nel momento di maggiore sforzo, Lomuscio si è fatto espellere. Il direttore di gara decide che ne ha avuto abbastanza e al 70' ha estratto il cartellino rosso. Da questo punto in poi, per i biancoazzurri la gara è stata tutta in salita con la Nuova Spinazzola che ha approfittato della situazione per schiacciare i ragazzi di mister Leonino nella loro area.