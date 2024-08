Oltre sport, cresce l'attesa per il torneo Geneva's Cup

A nome di tutti gli atleti e dei membri dello staff OltreSport. Mercoledì 21 agosto è per tutti un semplice mercoledì estivo, ma per noi è la realizzazione di tutti i sogni che prima custodivamo nel nostro cassetto spirituale.Mercoledì sarà per noi il risultato di sforzi messi in atto tempo addietro, sarà la possibilità di far valere i nostri valori, trasmessi ai nostri atleti tramite gli allenamenti a cui hanno partecipato costantemente e settimanalmente, compiendo sacrifici che hanno contribuito all'arrivo di questa importante tappa.Venerdì 23 i nostri atleti gareggeranno, mostrando a tutti, con orgoglio, ciò che hanno appreso e conseguito ma anche ciò per cui sono già stati riconosciuti in altre competizioni.La Geneve's cup sarà per noi un'esperienza e un'ottima opportunità di vincere e imparare dai nostri avversari, con cui gareggiare sarà un'onore data la loro competenza sportiva. Richiamiamo infine l'attenzione di tutti i nostri sostenitori, comprese istituzioni comunali e non, il cui sostegno ci ha permesso di giungere qui. Siamo orgogliosi di essere rossoazzurri, continuate a sostenerci in questa impresa, e sempre forza OLTRESPORT!