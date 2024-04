Poker della Soccer al San Ferdinando: qualificazione ai playoff rimandata all’ultima giornata

La Soccer batte il San Ferdinando 4-0 ma non è ancora qualificata matematicamente ai playoff, in virtù del risultato tra Lucera e Capurso (2-1) che rimanda tutto all'ultima giornata, quando i tranesi sfideranno lo stesso Capurso; in questo caso hanno bisogno o di vincere (sarebbero certi i playoff) o in caso di sconfitta sperare che il Lucera non vinca contro l'Acquaviva. (in caso di sconfitta di Soccer e Lucera, playoff certi). Se i tranesi perdono e il Lucera vince, i playoff non si giocheranno (per la regola dei 7 punti). Insomma, i destini di questo girone sono tutti ancora da scrivere.La Soccer parte fortissimo e all' 8' sfiora il gol del vantaggio con Muciaccia D. che servito in profondità da Martinelli, si trova a tu per tu con il portiere avversario che riesce a respingere, sulla stessa respinta arriva Dascoli che non riesce a spedire il pallone in porta. È un vero e proprio assedio dei tranesi che creano occasioni su occasioni ma prima con Pugliese e poi con Dascoli, non riescono a trovare il vantaggio che arriva al 19' quando lo stesso 7 tranese si guadagna un calcio di rigore, realizzato dal solito bomber Vittorio Pugliese: 1-0. È una Soccer formato offensivo quella messa in campo da Mascia e il numero delle occasioni da gol lo dimostra: al 21' Dell'Oglio ci prova, parata del portiere. Al 35' Pugliese trova il 2-0: classica rimessa laterale lunghissima di Muciaccia che becca da solo il 9 in area piccola che di testa raddoppia: ennesima doppietta stagionale per lui. 40' in corso, tripletta di Pugliese: il bomber sfrutta il lancio millimetrico di Dell'Oglio, che spedisce il 9 direttamente in porta, approfittando della difesa inesistente del San Ferdinando: 3-0.Il primo tempo si chiude con i tre gol dei tranesi. Secondo tempo che non regala emozioni fino al poker firmato Terrone, che trova il primo gol in campionato: discesa di Canaletti sulla fascia che con una precisa pennellata disegna sulla testa di Terrone che non può sbagliare: 4-0. Il match finisce così, adesso testa a Capurso, dove la Soccer si gioca praticamente la stagione.