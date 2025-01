Promozione, trasferta ostica per la Soccer Trani: domenica la sfida al Virtus Bisceglie

, terzultimo in campionato a quota 15 punti. I tranesi, d'altro canto, sono piazzati all'ottavo posto, con la zona play-off distante nove lunghezze. I biancazzurri vorranno tornare subito alla vittoria, che avrebbe sicuramente meritato di ottenere nell'ultimo turno contro il San Severo, abile a bloccare i tranesi sullo 0-0.Sicuramente le prestazioni proposte in campo dalla Soccer nelle ultime partite non rispecchiano l'attuale piazzamento in classifica che riflette invece la prima parte di stagione abbastanza deludente e altalenante. Dal subentro in panchina di mister Giangaspero, la situazione sembra essere cambiata, e non è detto che da qui sino a fine stagione non si possa ambire ad un piazzamento playoff, difficile ma non impossibile da raggiungere. In settimana è arrivato inoltre il prolungamento di contratto per Alessandro Pinnelli, portiere arrivato in estate dal Cerignola, che si legherà ai colori biancazzurri per un'altra stagione.In conferenza stampa è intervenuto il tecnico tranese, presentando la sfida del 'Di Liddo': "È stata una settimana molto intensa.. Proveremo a vincere anche perché sono ormai tre mesi che non vinciamo in trasferta. Difficoltà del Di Liddo? L'abbiamo preparata conoscendo le dimensioni ristrette del campo. Virtus? Proveranno a fare punti in casa, mi aspetto una squadra aggressiva."