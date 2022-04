Sempre più in alto: le ragazze della Apulia Trani vanno in testa in classifica

Ancora una super Apulia Trani, ancora una grande vittoria. Di fatto le ragazze biancoazzurre hanno espugnato il campo della Vis Mediterranea per 1-3 grazie alla doppietta di Sgaramella e al tris nella ripresa della solita Rus.Bellissimo primo tempo quello giocato dall'Apulia Trani che dopo un avvio di studia inizia ad affondare e creare pressioni alla Vis Mediterranea. Al 21' finalmente il gol del vantaggio di Sgaramella che appoggia in rete dopo una mischia. Passano quattro minuti ed è ancora Sgaramella a portare il team tranese sullo 0-2 con un bel diagonale che s'insacca alla destra del portiere campano. L'Apulia controlla il gioco e si propone ancora in avanti. Senza recupero si va negli spogliatoi sullo 0-2.Nella ripresa l'Apulia controlla e trova il gol al 76' con la solita Rus. Al 90' c'è gloria per le campane che accorciano le distanze. Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine del match con le tranesi che possono continuare a sognare.