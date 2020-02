Serie B2, la Lavinia Group Volley Trani fa visita alla Molinari Napoli

Tornare al successo dopo le ultime due sconfitte consecutive in campionato: questo l'obiettivo con cui lasi appresta a disputare sabato 15 febbraio, alle ore 18:00, la gara fuori casa contro. La gara, valida per la quindicesima giornata del torneo di serie B2 femminile, è in programma tra le mura del PalaVesuvio del capoluogo campano.Le napoletane occupano l'ottavo posto in classifica, con 19 punti. Nell'ultima giornata di serie B2 disputata, le ragazze allenate dahanno conquistato la sesta vittoria in campionato, battendoper 1-3.Lasi presenta alla trasferta campana al sesto posto in classifica, con 24 punti - il bilancio è di otto vittorie e sei sconfitte. Nell'ultima partita disputata, nulla da fare per le ragazze delche, contro la capolista, hanno rimediato uno stop, per 0-3.Così l'allenatore delle biancazzurre,, ha commentato lo stop interno contro le campane: «Contro Stabia è stata una partita difficile. Avevamo di fronte una squadra da campionato superiore: il divario tecnico c'era e questo ha fatto sì che non abbiamo potuto esprimere il nostro meglio. Nonostante ciò, nel terzo set abbiamo fatto una buona prova. Il risultato era comunque chiuso in partenza», le sue parole.Il coach delle tranesi chiede alle sue di mantenere alta la concentrazione in vista del prossimo match: «Contro Molinari Napoli è una gara difficile, contro una squadra che ha fatto campagna acquisti a gennaio. Non sarà semplice andare a vincere in un campo ostico come Napoli, proveremo a fare risultato. Ci aspetta un girone di ritorno difficile: dobbiamo cercare di portare a casa punti, in modo tale da raggiungere la quota salvezza e affrontare il resto del campionato in maniera tranquilla».In serie D, lasarà impegnata domenica 16 febbraio, alle ore 18:00, controCon la gara, in programma al tensostatico "Ferrante" di Trani, le ragazze allenate daproveranno a ripartire in campionato, dopo la stop esterno contro la capolista, per 2-3.