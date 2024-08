Soccer, arriva un’altra sconfitta in amichevole: è 2-1 per il Canusium

La Soccer Trani torna in campo per disputare la seconda amichevole stagionale, questa voltaPer i dragoni a segno Tedone.Primi minuti giocati ad alta intensità dalla Soccer che riesce ad imporre il suo gioco., a cui viene annullato il gol del vantaggio dopo soli due minuti.. Dopo una fase del match abbastanza priva di occasioni, la Soccer sfiora il pareggio prima con De Giglio e poi con Rizzi: al 26' De Giglio si trova a tu per tu con il portiere avversario, approfittando della difesa ospite tutt'altro che impeccabile, ma spreca; sugli sviluppi dell'azione la palla arriva a Rizzi che spedisce alto sopra la traversa.Il primo tempo non regalerà ulteriori emozioni e termina in parità.La seconda frazione vede l'ingresso degli altri undici a disposizione di mister Mascia: tra questi Prudente che al 53' va vicino al gol: gran palla in profondità per lui che, con un pregevole tiro, colpisce in pieno la traversa. Al 63' la Soccer sfiora ancora il raddoppio: ancora una volta la sfortuna ha la meglio, questa volta con Jeladze che prende in pieno la traversa. Al 25' Di Savino, su sviluppi di corner, colpisce di testa ma spedisce la sfera sopra la traversa.Il match non regalerà ulteriori emozioni: il Canusium batte la Soccer Trani 2-1.