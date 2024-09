Soccer, è tempo di vincere: inizia il campionato di Promozione

Oggi, domenica 8 settembre,in un match che promette spettacolo, visti gli organici delle due società. I padroni di casa hanno un gruppo ormai collaudato, giocando insieme ormai da più di 3 anni, mentre i tranesi hanno deciso di cambiare gran parte della squadra, rafforzandola con giocatori di esperienza, e anche di categoria superiore. Il motivo? La voglia di fare il salto di categoria,Il percorso della Soccer inizierà dallo Stadio Comunale "Dell'Amicizia": si prospetta un campionato molto impegnativo per i ragazzi di mister Mascia; si ripartirà dalla beffa ricevuta la scorsa stagione a Lucera, quando i tranesi dovettero arrendersi in semifinale playoff, in un match dominato dai padroni di casa, che pose fine ai sogni tranesi.La linea della società è stata abbastanza chiara:. Mascia potrà contare oggi su tutti i ragazzi, eccetto Stancarone e Piombarolo fermi ai box.modulo che il mister aveva già utilizzato la scorsa stagione, riconfermandolo nel pre-season., arrivato in estate dall'Audace Cerignola., a centrocampo è difficile pensare che Beroshvili possa partire da titolare, probabilmente sarà utile a partita in corso, dunque i, mentreÈ tempo di far parlare il rettangolo verde, con la speranza che la Soccer possa riportare il nome di Trani nelle categorie che merita.