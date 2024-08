Soccer, la stagione inizia con una sconfitta in amichevole: è 6-0 per il Molfetta

È tempo di tornare in campo per la Soccer Trani: nel pomeriggio è andata in scena, società militante in Eccellenza.i. Match utile per mister Mascia e il suo staff per trovare la giusta quadra per l'imminente inizio del campionato, programmato per domenica 8 settembre.I primi minuti giocati ad alta intensità da entrambe le squadre nonostante le temperature molto calde.. Al 15' arriva la prima occasione per il Molfetta, ma Magnifico si impone con una prestigiosa uscita bassa, dopo uno svarione difensivo.. Al 19' miracoloso l'intervento ancora di Magnifico che evita il 2-0, nonostante la conclusione a botta sicura dell'attaccante molfettese.. A metà del primo tempo si abbatte una copiosissima pioggia su Molfetta che non permette un lineare sviluppo del gioco. La Soccer inizia leggermente a sciogliersi e ad imbastire qualche trama di gioco, ma senza mai impensierire più di tanto la retroguardia molfettese.. Un minuto più tardi l'esterno biancorosso sfiora il poker, colpendo in pieno il palo. La prima frazione di gioco si chiude sul 3-0 per il Molfetta.Alla ripresa arriva un solo cambio per Mascia: entra il capitano Precchiazzi al posto di De Cillis. Al 48' arriva la prima occasione per la Soccer, che ha iniziato i secondi quarantacinque con un piglio diverso: Elia a tu per tu con l'estremo difensore molfettese si fa ipnotizzare, dopo un ottima imbucata di Ragno. Un minuto più tardi ci prova ancora Ragno dalla distanza, ancora bravo a respingere il portiere in corner, da cui scaturisce un'altra opportunità per i tranesi: Precchiazzi sugli sviluppi di calcio d'angolo si trova una palla perfetta sui piedi e di contro balzo colpisce in pieno il palo a portiere battuto. Al 69' la Soccer colpisce il secondo legno della giornata: il neo entrato Jeladze sfodera una grande conclusione da fuori area ma ancora una volta la sfortuna ha la meglio.. Da segnalare comunque l'ingresso di molti ragazzi della Juniores in casa Soccer. Il match non regalerà ulteriori emozioni, visti i numerosi under schierati dalle due squadre. Il Molfetta batte la Soccer Trani 6-0.