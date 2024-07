Soccer Trani, ai nastri di partenza la stagione 24/25: meno uno al raduno della squadra

Manca sempre meno all'inizio della stagione 24/25, che vedrà la Soccer Trani competere nel campionato di Promozione Pugliese per il secondo anno consecutivo. Lo scorso anno il sogno di raggiungere l'Eccellenza è svanito in semifinale playoff quando, in quel di Lucera, non ci fu storia in un match comandato dai padroni di casa dal primo all'ultimo minuto.Sicuramente le ambizioni dirigenziali per questa stagione dovranno elevarsi ad un livello superiore, per far tornare ad emozionare una piazza che ha bisogno di vivere emozioni tali ma soprattutto bisognosa di vedere un grande Trani; ricordiamo che la Soccer sarà l'unica società maschile a disputare il campionato di Promozione, visto il passaggio del titolo del Città di Trani al Triggiano Calcio., giorno in cui è previsto il primo raduno della squadra che andrà ad affrontare questa impegnativa stagione calcistica. L'invito della società è rivolto a tutti coloro i quali vorranno dare supporto ai ragazzi di mister Mascia con l'auspicio che i ragazzi possano sentire il più possibile il calore dei colori biancazzurri.