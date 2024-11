Soccer Trani deludente a Palese, Mascia: “Assenze? Non ci sono scuse, sconfitta inaccettabile”

Prestazione deludente quella messa in campo dalla Soccer Trani nell'ultimo turno di campionato: il risultato parla chiaro, 3-0 per la Virtus Palese che, oltre ad aver vinto la gara sul piano tecnico-tattico, ha sovrastato i tranesi caratterialmente ma soprattutto agonisticamente. Una sconfitta che pesa molto anche sulla classifica, con i tranesi che scivolano al sesto posto, allontanandosi ancor di più dai vertici alti: la capolista Audace Barletta è a +10, al secondo posto il Virtus Mola lontano 8 lunghezze.- commenta mister Fabrizio Mascia -. Una partita brutta sul piano caratteriale; probabilmente questa squadra che io ho scelto, prendendomi le responsabilità, non ha il carattere che pensavo avesse. Ci saranno da fare delle valutazioni assieme alla società."La partita dello scorso anno fu diversa, eravamo all'inizio. Quest'anno ci aspettavamo tutti di più, è anche vero che ci manca qualche giocatore., ma anche del Palese stesso. Spero che in settimana arrivi qualcuno per migliorare le cose, altrimenti è davvero dura. La società sa cosa serve, non ci fanno mancare nulla. Dobbiamo essere meno allegri e più cattivi."Chiare e precise le parole adottate dal tecnico tranese. La Soccer Trani tornerà in campo domenica prossima, quando affronterà il Lucera, in un match molto delicato, segnato dal ritorno dei dragoni al 'Nicola Lapi'.