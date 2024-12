Soccer Trani, ecco i rinforzi: ufficiali gli arrivi di Marco Vitale e Sebastiano Binetti

L'A.S.D. Soccer Trani annuncia con orgoglio l'arrivo di due nuovi acquisti a titolo definitivo. Due colpi di qualità con esperienza in categorie superiori, per rinforzare il reparto di centrocampo e la trequarti.) è stato legato fino a qualche giorno fa all'Unione Calcio Bisceglie, compagine in cui ha militato dal 2012. Il suo esordio in prima squadra è arrivato nella stagione 2015/2016, da quel momento sono arrivate 150 presenze per lui con la maglia azzurra e 13 reti. Binetti è stato per anni un punto diriferimento della formazione biscegliese con cui si è affermato a suon di prestazioni, disputando moltissimi campionati di Eccellenza. Per lui sarà quindi la prima esperienza nel campionato di Promozione, ma soprattutto la prima volta lontano da Bisceglie che lo ha cresciuto e portato a grandi livelli. Benvenuto Sebastiano!), veterano del campionato di Eccellenza dove ha sempre giocato, cresce nel settore giovanile del Monopoli per poi passare alla Vigor Trani, al Martina Franca e successivamente nella Primavera del Siena. La sua lunga trafila nel campionato di Eccellenza inizia nella stagione 2014/2015 con la maglia del Grottaglie, per poi vestire, tra le altre, anche le casacche di, Molfetta, Borgorosso Molfetta, Unione Calcio Bisceglie e Bitonto dove ha giocato nella prima parte di questa stagione. Anche per Vitale sarà la prima esperienza nel campionato di Promozione, dove promette di regalare spettacolo al pubblico biancazzurro. Benvenuto Marco!. Questo ulteriore investimento sul mercato testimonia la nostra volontà di portare avanti un progetto ambizioso e di lungo periodo", commenta il presidente Gianni Di Leo. "Adesso per noi parte un nuovo percorso. Purtroppo inizieremo in salita visto che domenica mancheranno Campanella, Terrone e Beroshvili per squalifica e Dragonetti e Di Savino per infortunio.