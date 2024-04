Stadio, può ancora essere definito tale? Le foto del completo abbandono

Con le stagioni sportive che procedono velocemente verso un epilogo, con la Soccer a cui manca un solo punto per qualificarsi ai playoff, e Cdt già matematicamente retrocesso, si aggiunge infine l'Apulia, che rischia di cadere nel baratro, sprofondando sempre più giù in classifica nel campionato di C; cosa hanno in comune queste società? Sostanzialmente la passione per il 'giuoco del calcio' che, in normali condizioni sportive, viene disputato nella propria città, fuorché la nostra: ebbene si, Trani non ha più uno stadio, se ancora questo termine può definirlo tale.Dalle foto o semplicemente ammirandolo in tutto il suo degrado, il campo intitolato a Lapi sta man mano scomparendo dalle memorie dei cittadini, o almeno da colori i quali sono ancora interessati a seguire il calcio in questa città, perché, ad oggi, non è alla portata di tutti poter spostarsi da un paese all'altro per poter passare un paio d'ore di spensieratezza (come ormai siamo abituati da diversi mesi).Le condizioni attuali del campo di gioco-l'unico modo per descriverlo- sono pietose, come ben visibile dalla foto mostrata. Ormai nessuno ha il coraggio di metterci la faccia, mai probabilmente verrà fuori la reale vicenda dell' 'omicidio' di questo stadio, appartenente ad una piazza storica come Trani che da anni vive periodi difficili ricchi di delusioni, sportivamente parlando.Le società iscritte al bando sono ancora in attesa di capire chi, come e per quanto tempo potrà gestire il Lapi, ma una cosa è certa: ci sarà tantissimo lavoro da fare affinché si possa regalare uno stadio degno di una città come la nostra che, interessata o meno, scettica o no al calcio, ha bisogno di 'quattro mura' che possano rappresentarli perché, come ormai ben noto, il calcio è una vera e propria vetrina, sperando ovviamente di vivere categorie calcistiche che competono ad una città come Trani.