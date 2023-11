Domenica l'intitolazione dello stadio a Nicola Lapi

Domenica 3 dicembre alle ore 11 in via Giuseppe Di Vittorio (ingresso lato gradinata) è in programma lo scoprimento della targa di intitolazione dello stadio comunale a Nicola Lapi, così come deliberato dalla Giunta comunale a luglio del 2022, recependo un'unanime sentire delle associazioni sportive locali condiviso dalla commissione toponomastica cittadina.Alla cerimonia di intitolazione interverranno i familiari dell'imprenditore tranese (che ha ricoperto anche incarichi amministrativi, sia da consigliere comunale e sia da assessore allo sport e alle politiche agricole), autorità civili e militari, nonché rappresentanti del mondo dello sport, dell'associazionismo e tantissimi amici e conoscenti.Nicola Lapi è ricordato per le sue qualità umane, sportive e caritatevoli. Scomparso a luglio del 2019 all'età di 59 anni, Lapi ha sempre coltivato un'innata passione per lo sport (è stato tesserato per l'A.S. Lorenzo ed ha poi militato in diverse squadre calcistiche e di calcio a 5). Dal 1986 si è occupato dell'azienda lapidea di famiglia, divenuta nel tempo (per storia, importanza e dimensione) esempio e punto di riferimento per l'intero territorio. Dal 2004 si è affiancato al mondo del volontariato, in particolare alla realtà dell'Unitalsi facendosi promotore, fra le altre cose, di una raccolta fondi per l'acquisto di un pullmino attrezzato per il trasporto logistico degli ammalati.Da assessore prima e da consigliere poi, ha trasferito l'amore per il bene comune in iniziative concrete in favore della sua comunità e del mondo dello sport, su tutte si ricorda il completamento dei lavori della tribuna dello stadio che oggi porta il suo nome.