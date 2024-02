Concessione impianti sportivi comunali, ultimi giorni per presentare domanda

Stadio Comunale "Nicola Lapi", sito in Via Superga, per anni 10 (dieci)

Campo di Calcio "Vincenzo Povia", sito in Corso Matteo Renato Imbriani, per anni 10 (dieci)

Palazzetto dello Sport "Tommaso Assi", sito in Via Giovanni Falcone, per anni 5 (cinque)

Palestra Tensostatica "Leonardo Narduccio Ferrante", sita in Via Superga, per anni 5 (cinque).

Stadio Comunale "Nicola Lapi": Euro 1.306.468,30

Campo di Calcio "Vincenzo Povia": Euro 138.031,40

Palazzetto dello Sport "Tommaso Assi": Euro 203.719,55

Palestra Tensostatica "Leonardo Narduccio Ferrante": Euro 81.585,90.

Ultimi giorni disponibili per la presentazione delle offerte riguardo la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali di proprietà del Comune di Trani.La scadenza dei termini è fissata per le ore 12 di sabato 10 febbraio 2024. A gara sulla piattaforma Empulia i seguenti impianti sportivi comunali:L'importo stimato complessivo dei contributi a carico dell'Amministrazione sono stati così definiti:L'aggiudicazione sarà effettuata, per ciascun impianto, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione e dei parametri indicati nell'Avviso e che ai fini della determinazione del punteggio economico rileverà la percentuale di ribasso sul contributo annuale dell'Amministrazione per l'impianto sportivo individuato.Ciascun concorrente potrà presentare la propria proposta di gestione in forma singola o in qualità di mandatario di raggruppamento temporaneo ed anche per tutti gli impianti individuati dalla procedura. Tuttavia dovrà indicare nell'istanza di partecipazione la scala di priorità (da 1 a 4) degli impianti dei quali intende assumere la gestione, pena l'esclusione di tutte le offerte presentate.