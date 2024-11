Terza Categoria: vince la Polisportiva, seconda sconfitta per l’Asd Trani

Primi punti del campionato per Terrevoli, Petrocelli ancora a zero

Si è conclusa la scorsa domenica la seconda giornata del campionato di Terza Categoria:. Le due squadre hanno affrontato rispettivamente Virtus Molfetta e Virtus Andria.La banda di mister Terrevoli rimedia subito allo scivolone della prima giornata contro il Trinitapoli, battendo di misura la Virtus Molfetta, grazie alle rete di Rociola al 51'. Diversi indisponibili per i tranesi che però, nonostante le assenze, portano a casa tre punti molto preziosi, vista anche la difficoltà del match. Il prossimo impegno per i biancazzurri sarà sempre di domenica, quando la Polisportiva affronterà il Borgovilla Calcio, attuale capolista del campionato.Seconda sconfitta consecutiva invece per l'Asd Trani, battuta dalla Virtus Andria: il match si è disputato lo scorso sabato pomeriggio sul neutro del Capirro Sport Village. Nonostante il vantaggio iniziale dei tranesi messo a segno da Balducci, gli andriesi riescono a rimontare il risultato, vincendo 2-1 e costringendo i tranesi a rimanere ancora a secco in campionato.RISULTATI 2^GIORNATAAtletico Bisceglie 0-3 Borgovilla CalcioNew Carpediem 1-2 TrinitapoliCLASSIFICABorgovilla Calcio 6Trinitapoli 6Virtus Molfetta 3New Carpediem 3Virtus Andria 3Atletico Bisceglie 0